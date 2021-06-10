Прокуратура проверяет информацию об аварийном состоянии дома в Ирбите

После оценки состояния дома будет решен вопрос о целесообразности признания данного дома аварийным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверяет информацию об аварийном состоянии дома №73 по улице Пролетарская в Ирбите. В двухэтажном здании восемь квартир, в которых живут 26 человек. Дом 1935 года постройки должны были отремонтировать в 2018 году, но перенесли его на 2023 год.

- Сотрудниками Ирбитской межрайонной прокуратуры проведено обследование данного дома с привлечением специалиста Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, представителей администрации городского округа г. Ирбит и управляющей компании, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, с 2014 года данный дом эксплуатируется ООО УК «Южилкомплекс». Прокуратура даст оценку деятельности управляющей организации из-за ненадлежащей эксплуатацией дома, а также установит обоснованность переноса капитального ремонта.

После оценки состояния дома специалистами органов контроля и надзора будет решен вопрос о целесообразности признания данного дома аварийным.