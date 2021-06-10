Фото: скриншот трансляции

Жители Екатеринбурга могут следить за ремонтом дорог и мостов онлайн.

- В режиме реального времени любой желающий может контролировать процесс реконструкции сразу нескольких крупных транспортных артерий мегаполиса, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Трансляция ремонта Макаровского моста, путепровода на пересечении улицы Луганской с Объездной автомобильной дорогой и Кольцовским трактом, а также моста на улице Бебеля доступна на официальном портале города.

Кроме того, на портале горожане также могут посмотреть список всех 45-ти объектов, ремонт которых идет или еще планируется в 2021 году.