Обнулили трафик: геймерам Урала предложили подписаться на мобильные игры

Фото:предоставлено Мегафон

Gameloft – третий по популярности игровой бренд в мире. Новая подписка предоставляет доступ к собственным играм издателя и хитам других разработчиков, таких как Sega, Global Fun, Baltoro games, Softgames, Zeptolab, Inlogic. Представлены и новинки, и игры, которые становились абсолютными бестселлерами, – например, гоночная серия Asphalt преодолела рубеж в миллиард загрузок.

В пресс-службе МегаФона пояснили, что абоненты могут выбрать удобный формат подписки: ежедневную, еженедельную или ежемесячную. Стоимость подписки составляет от 20 до 199 рублей, причём первый день использования нового сервиса предоставляется бесплатно. Оплачивать подписку можно со счета мобильного телефона.

«Интерес к мобильному геймингу в России постоянно растет. В апреле и мае количество пользователей сервиса «МегаФон Игры» было вдвое выше, чем в первом квартале этого года. МегаФон уже сотрудничает с международными брендами Blizzard Entertainment, MY.GAMES. Партнёрство с Gameloft позволит предложить нашим абонентам доступ к уникальному контенту с уже привычным удобством с точки зрения оплаты и использования», – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Фото:предоставлено Мегафон

«Запуск нового сервиса открывает пользователям мобильных телефонов на базе Android и iOS доступ к огромному каталогу качественных игр», – прокомментировала Полина Нефидова, региональный директор Gameloft по Восточной и Центральной Европе.

Как рассказали в пресс-службе МегаФона, около 90% пользователей игрового сервиса оператора выбирают мобильные игры. Сегодня российские мобильные геймеры чаще всего отдают предпочтению жанру «Головоломки» – на него приходится 35% скачиваний от всех мобильных игр. Далее следуют жанры «Аркады» и «Экшн», на которые приходится 20% и 15% соответственно.