Школьный выпускной в «Екатеринбург-ЭКСПО» под угрозой

Концерт для выпускников в Екатеринбург-Экспо могут отменить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге единый школьный выпускной в «Екатеринбург-ЭКСПО» оказался под угрозой из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается региональный оперштаб.

- На заседании оперштаба во вторник получили новую статистику Роспотребнадзора: за неделю заболеваемость выросла на 5%. Санитарные врачи предлагают отказаться от массовых мероприятий со школьниками. Думаю, резонно. Нужно поберечь детей, поэтому такой вопрос мы поднимем. Это будет непростое решение, но здоровье важнее, - рассказал первый замгубернатора Александр Высокинский.

Планировалось, что мероприятие, на котором соберутся 3,56 тысячи человек, пройдет 25 июня. Выступать перед выпускниками пригласили звезду Black Star рэпера Мота. Вести мероприятие должен был музыкант Тимур Родригез.