Перевозки контейнеров на СвЖД с начала года выросли на 6,2%

Фото: СвЖД

В январе-мае 2021 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 185,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Во внутреннем сообщении отправлено 90,7 тыс. ДФЭ (+8,5%), в экспортном – 95,2 тыс. ДФЭ (+4,2%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 1,6% и составило 137,1 тыс. ДФЭ (перевезено 2,4 млн тонн грузов, +1,9%), в том числе:

- химикаты и сода – 64,6 тыс. ДФЭ (на уровне января-мая 2020 года);

- лесные грузы – 16,9 тыс. (рост в 1,3 раза);

- нефть и нефтепродукты – 13,1 тыс. (снижение в 1,3 раза);

- бумага – 12,4 тыс. (+1,9%);

- цветные металлы – 9,1 тыс. (+5,4%);

- черные металлы – 7,2 тыс. (-5,2%);

- огнеупоры – 3 тыс. (рост в 1,5 раза);

- метизы – 2,2 тыс. (+2,9 %);

- строительные грузы – 2,1 тыс. (рост в 1,3 раза).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – мае 2021 года было перевезено 2 млн 596,1 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.