Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области после трагедии и в Лесном массово проверят все служебные автобусы. Рейды устроит ГИБДД совместно с прокуратурой.

- Прокурор Свердловской области Борис Крылов дал поручение проверить техническое состояние служебного автотранспорта, задействованного в перевозке граждан, соблюдение требований законодательства о транспортной безопасности на территории региона, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, сегодня утром в городе Лесном рейсовый автобус с людьми влетел в толпу сотрудников ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», шедших на работу. Предварительно 6 человек погибло, еще 15 пострадало. Предварительной причиной ДТП является отказ тормозов.

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