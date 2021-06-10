Гендиректор комбината «Электрохимприбор» прокомментировал смертельную аварию в Лесном

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Генеральный Директор комбината «Электрохимприбор» Сергей Жамилов прокомментировал трагедию в Лесном, чьи сотрудники погибли утром 10 июня. В 7 часов автобус с пассажирами въехал ограждение предприятия, а затем в остановку, где были люди. Погибло шесть человек, еще пятнадцать пострадали.

- Я отменил все совещания в госкорпорации и вылетаю в Лесной. Сейчас в городе работает комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего. По предварительным данным у автобуса отказали тормоза. Мы уже оказываем содействие в расследовании случившегося и будем оперативно информировать жителей города и работников комбината. К сожалению, сейчас появляется много слухов и недостоверной информации, поэтому обращаюсь ко всем с просьбой доверять только надежным источникам. Выражаю глубокие соболезнования близким погибших. Со своей стороны обещаю, что комбинат окажет поддержку пострадавшим и семьям погибших, - написал Сергей Жамилов в Telegram-канале.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».