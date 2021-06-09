Не заметил пешехода: в Екатеринбурге водитель иномарки сбил восьмилетнего школьника «на зебре»

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге восьмилетний мальчик угодил под колеса машины, переходя дорогу «по зебре». Инцидент произошел на улице Техническая. Школьника госпитализировали в ДМБ №9, где поставили диагноз «Ушиб мягких тканей грудной клетки», после чего отпустили домой.

Установлено, что школьник направлялся в лагерь при детско-юношеском клубе. Дорогу он переходил по всем правилам, однако иномарка появилась неожиданно.

- 53-летний водитель Toyota FunCargo вышел из автомашины, поднял мальчика и увез его домой. Мама привезла пострадавшего в больницу, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Водительский стаж мужчины составляет 33 года. Инспекторам он заявил, что школьника не заметил. В момент столкновения он был трезв.

Владельца иномарки оштрафовали за непредоставление преимущества в движении пешеходу, также его привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.