Гуляла с подружкой: в Екатеринбурге девятилетняя девочка попала под колеса Renault Logan

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки Renault Logan сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на улице Чайковского. Прибывшие на место полицейские установили, что школьница выбежала на дорогу из-за припаркованного автомобиля.

- С ушибом грудной клетки пострадавшая доставлена в детское лечебное учреждение. Со слов мамы пострадавшей девочки, ее дочь гуляла в компании подружек. Почему нарушила правила перехода дороги, она пояснить не может, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что машиной управлял 51-летний мужчина, его стаж вождения составляет 10 лет. Он объяснил, что заметил двух бежавших школьниц, он предпринял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, личности участников ДТП установлены.