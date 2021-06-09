Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июня 2021 16:21

Гуляла с подружкой: в Екатеринбурге девятилетняя девочка попала под колеса Renault Logan

Школьницы решили перебежать дорогу в неположенном месте
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки Renault Logan сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на улице Чайковского. Прибывшие на место полицейские установили, что школьница выбежала на дорогу из-за припаркованного автомобиля.

- С ушибом грудной клетки пострадавшая доставлена в детское лечебное учреждение. Со слов мамы пострадавшей девочки, ее дочь гуляла в компании подружек. Почему нарушила правила перехода дороги, она пояснить не может, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что машиной управлял 51-летний мужчина, его стаж вождения составляет 10 лет. Он объяснил, что заметил двух бежавших школьниц, он предпринял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, личности участников ДТП установлены.