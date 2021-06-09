Новостройки оценивали по пяти критериям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург обошел Москву по количеству высококлассных новостроек. Из десяти объектов в рейтинге, составленном Единым ресурсом застройщиков, пять находятся в столице Урала.

Новостройки оценивали по потребительским качествам жилья, соблюдению сроков ввода, наличию инфраструктуры для жизни и отдыха, доступности парковок и дворовых пространств, безопасности входных групп и подъездов.

В список вошли Екатерининский парк от «ТЭН девелопмент», «Квартал на Некрасова» от «Брусники», «Макаровский квартал» и ЖК Нагорный от «УГМК-застройщик» и «Проспект Мира. Компаунд» от ДК «Первостроитель».