Пожар начался из-за сухой травы: в Екатеринбурге на ВИЗе сгорел частный дом

Фото: телеграм-канал "Свет"

Вечером 8 июня в Екатеринбурге на ВИЗе произошел крупный пожар. На улице Татищева загорелся частный дом и надворные постройки. По предварительной версии, возгорание произошло из-за сухой травы. По официальной информации, всего площадь пожара составила 300 квадратных метров.

- В 17:17 поступило сообщение о пожаре на улице Татищева. На площади 150 квадратных метров горит частный жилой дом. На месте работали семь единиц спецтехники. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших не поступало. Всего на месте работали 16 спасателей.