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Общество8 июня 2021 18:03

Рейсы до Магнитогорска появились в екатеринбургском аэропорту «Кольцово»

Улететь на Южный Урал можно по вторникам, четвергам и пятницам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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8 июня новое направление уже опробовали пассажиры авиакомпании Red Wings

8 июня новое направление уже опробовали пассажиры авиакомпании Red Wings

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбургского аэропорта «Кольцово» теперь можно улететь на Южный Урал. С 8 июня воздушная гавань открывает рейсы до Магнитогорска. 8 июня новое направление уже опробовали пассажиры авиакомпании Red Wings. Их доставили в Челябинскую область на лайнере Sukhoi Superjet 100.

- Рейсы до Магнитогорска будут осуществляться трижды в неделю. Улететь можно ранним утром во вторник, четверг и пятницу. Время в пути составит всего один час. Примечательно, что обратные рейсы запланированы на вторую половину дня, что особенно удобно для тех, кто улетает на один день, - сообщают в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Кстати, полеты осуществляются благодаря программе субсидирования от правительства Свердловской области, а это значит, что у пассажиров есть возможность купить дешевые билеты.