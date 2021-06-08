Рейсы до Магнитогорска появились в екатеринбургском аэропорту «Кольцово»

8 июня новое направление уже опробовали пассажиры авиакомпании Red Wings Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбургского аэропорта «Кольцово» теперь можно улететь на Южный Урал. С 8 июня воздушная гавань открывает рейсы до Магнитогорска. 8 июня новое направление уже опробовали пассажиры авиакомпании Red Wings. Их доставили в Челябинскую область на лайнере Sukhoi Superjet 100.

- Рейсы до Магнитогорска будут осуществляться трижды в неделю. Улететь можно ранним утром во вторник, четверг и пятницу. Время в пути составит всего один час. Примечательно, что обратные рейсы запланированы на вторую половину дня, что особенно удобно для тех, кто улетает на один день, - сообщают в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Кстати, полеты осуществляются благодаря программе субсидирования от правительства Свердловской области, а это значит, что у пассажиров есть возможность купить дешевые билеты.