В настоящее время проводится конкурс на лучший эскизный проект Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге планируется открытие сквера, посвященного спасателям и пожарным. В настоящее время проводится конкурс на лучший эскизный проект, который придаст уральской столице уникальный архитектурно-художественный облик. Конкурс на разработку проектов проводит Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации Екатеринбурга.

- Начальник главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев провел рабочую встречу с одним из конкурсантов. В ходе встречи скульпторы представили макет композиции, которая войдет в основу, а также предложили решение дизайнерского оформления самого сквера, -сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сквер славы пожарным и спасателям появится на пересечении улиц Московской и Радищева. Его создание начнется сразу после финального утверждения эскизного проекта.