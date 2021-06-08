«Строим вместе новый мир»: в ТЮЗе прошел фестиваль детского творчества «Город мастеров»

Фото: Валерий Таратухин

Пятого июня на площадке театра юного зрителя в Екатеринбурге состоялся большой гала-концерт и выставка поделок и рисунков в рамках фестиваля детского творчества «Город мастеров». Этот грандиозный праздник для сотрудников и их детей компания «Атомстройкомплекс» проводит уже второй десяток лет.

Фото: Валерий Таратухин

В этом году участникам фестиваля предложили вспомнить прошлое и заглянуть в будущее, пофантазировав, каким оно будет. Ведь это нынешним мальчикам и девочкам предстоит в скором времени строить города. Полина Андросенко такой мегаполис уже создала. Удобный и комфортный, где-то рядом с морем.

Фото: Валерий Таратухин

- Это город будущего, - рассказывает юный архитектор Полина. – Я его делала где-то год. Сама работа сделана из пенопласта, местами использован картон.

Занимаясь в детской архитектурной школе, Полина определилась, кем станет взрослой. Но фестивали и конкурсы способны круто изменить жизнь, как это случилось с председателем жюри «Города мастеров», который планировал стать строителем, а стал Народным артистом.

Фото: Валерий Таратухин

– По первой специальности плотник-опалубщик, работал на стройке, в свободное время участвовал в художественной самодеятельности, - вспоминает Народный артист России, почетный гражданин Свердловской области, кавалер ордена «Дружбы народов» Иван Пермяков. – А потом прошел такой же конкурс, и стал Народным артистом. И ребятам этого желаю. Вообще, «Город мастеров» - уникальный пример того, как компании заботится о подрастающем поколении, формирует себе смену с важными для нее ценностями свободы творчества, созидания.

В этом году фестиваль проводится уже в тринадцатый раз. Каждый год для торжества выбирают особенную театральную площадку.

Фото: Валерий Таратухин

- ТЮЗ выбран не случайно, - прокомментировала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова. – Несколько лет назад практически все коллеги, службы участвовали в реконструкции данного театра. Нам важно не только дать возможность ребятам проявить таланты, получить опыт театрального выступления, заложить основы творческого и лидерского формирования характера. Но и показать вклад родителей в преобразование города. Мы хотим, чтобы дети гордились своими родственниками. А нас радует успех детей.

Детский фестиваль поддержали взрослые представители творческой элиты региона: заслуженная артистка России, доцент Уральской государственной консерватории Светлана Кадочникова, главный балетмейстер Академического театра музыкальной комедии Наталья Москвичева, художник, член Союза художников России Александр Степанов.

- С этими детьми все легко! - убеждена режиссер фестиваля, заслуженный деятель культуры России Зоя Туганских. – Концерт мы готовим несколько месяцев, репетируем. В этом году много детей, которые участвуют не первый год. Эдвард Павленко, например, пришел восьмилетним ребенком, а сейчас ему уже шестнадцать, прекрасный артист по классу фортепиано. Максим Достовалов, который выступил с акустической гитарой, чтец Эмиль Снигирев… Они очень талантливые, просто безумно талантливые наши дети.

Фото: Валерий Таратухин

Жюри оценивало работы юных талантов «Города мастеров» по семи номинациям. Каждый из 150 маленьких участников большого действа получил сладкий подарок, мягкую игрушку и сертификат в «Детский город профессий «ВундреВиль»». Победители награждены ценными подарками и дипломами. Все участники договорились через год встретиться на фестивале снова!