Ушла в лес и не вернулась: на Урале пропала 73-летняя пенсионерка

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В свердловском поселке городского типа Верхнее Дуброво пропала 73-летняя Старостина (Стачихина) Вера Ефимовна. 7 июня она вышла в лес и не вернулась. Поисками пенсионерки занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Примечательно, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, крашеные темно-русые волосы, зеленые глаза, - сообщают добровольцы.

В момент исчезновения пенсионерка была одета в голубой спортивный костюм, кроссовки, белую вязаную панамку.

Если вы знаете, где может находиться Вера Ефимовна, сообщите волонтерам «ЛизаАлерт» по номеру 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».