В Екатеринбурге инспекторы ДПС оштрафовали 350 водителей самокатов и велосипедистов

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге проходят рейды по предотвращению нарушений ПДД велосипедистами и водителями самокатов. Инспекторы останавливают участников дорожного движения и проводят с ними профилактические беседы, особое внимание уделяют детям. Примечательно, что к административной ответственности привлекли уже 350 пешеходов и велосипедистов

- Автоинспекторы осуществляют визуальный осмотр электросамокатов, чтобы определить мощность двигателей. В случае если он по своим характеристикам схож с мопедом, то есть основания проверить наличие водительских прав, - отмечают в УГИБДД по Свердловской области.

Примечательно, что с начала года в регионе по вине пешеходов произошло уже 140 аварий, пострадали 120 человек, еще 22 погибли. Семь ДТП зарегистрированы на самокатчиков. В ближайшее время проведение подобных мероприятий будет продолжено.