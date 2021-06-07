До ноября в городе установят еще 28 «умных остановок» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге установят больше 100 «умных остановок». Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава города Алексей Орлов. Такое количество комплексов появится в городе до конца 2024 года.

- На таких остановках можно узнать, пожалуй, главную информацию - когда приедет трамвай, автобус или троллейбус, - написал мэр. - Кроме того, на «умных остановках» есть и другие полезные вещи - погода, карта Екатеринбурга, система экстренного вызова службы «112», можно даже зарядить свой гаджет, на всех комплексах ведется видеонаблюдение.

Также он отметил, что до 1 июля в Екатеринбурге на обычных остановках должны появиться почти два десятка новеньких табло, а до ноября установят еще 28 «умных остановок». Сейчас в городе их 37.

Кроме того, Алексей Орлов отметил, что в одном из районов, возможно, получит развитие параллельный проект «умных остановок», который будет полностью профинансирован за счет оператора.