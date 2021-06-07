Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

В Екатеринбурге волонтеры начали поиск 22-летнего Каекбердина Султана. Молодой человек ушел от друга, у которого жил какое-то время еще неделю назад. С 31 мая о его местонахождении ничего неизвестно. К волонтерам поискового отряда обратилась мама пропавшего парня.

- Султан приехал в Екатеринбург из Башкирии. Друг три дня отсутствовал дома (был на работе), а когда вернулся, обнаружил, что Султана нет. Думал, что он уехал домой. Но дома он так и не появился. Вещи и документы остались у друга, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 169 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: русые

Если вы знаете, где может находиться Султан, сообщите инфоргу поиска Анастасии по телефону: 89506396666.