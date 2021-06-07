Екатеринбуржца, избившего до смерти охранника магазина, заключили под стражу

Обвиняемый уже был ранее судим за кражи и изнасилование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржца, подозреваемого в избиении до смерти охранника магазина, заключили под стражу. 29-летнего мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Подозреваемый напал на охранника ночью, 30 мая в магазине на улице Ключевской, когда его попросили оплатить товар.

- Около 1:30 в дежурную часть территориального ОВД поступило сообщение от медиков о том, что в ГКБ № 36 доставлен 58-летний мужчина с черепно-мозговой травмой. Через некоторое время пациент покинул медучреждение, однако под утро был вновь госпитализирован с диагнозом: ушиб головного мозга, кровоизлияние, перелом свода основания черепа. Мужчина потерял сознание и через несколько часов скончался, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемого в избиение охранника задержали 1 июня. Известно, что он уже был ранее судим за кражи, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Изначально мужчина не признавал свою вину и пытался свалить все на друга, который в момент драки в магазине был с ним.

- Проведенные следственно-оперативные мероприятия подтвердили его вину. По делу назначен комплекс судебных экспертиз, осуществляются иные следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали в СК по Свердловской области.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.