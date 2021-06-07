В Верхней Синячихе утонул 40-летний мужчина

Фото: СК по Свердловской области

В поселке Верхняя Синячиха Свердловской области накануне, 6 июня, в пруду, имеющем неофициальное название Простоквашино, нашли тело 40-летнего мужчины. По предварительным данным, уралец утонул. Тело погибшего доставали из воды водолазы службы спасения Свердловской области.

- Следственным отделом по городу Алапаевск СК России по Свердловской области устанавливаются обстоятельства гибели мужчины. Признаков криминала в настоящее время в ситуации не усматривается, - рассказали в СК по Свердловской области.

Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза.