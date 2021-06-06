Появилось видео спасания 9-летнего сына священника в тайге на севере Урала

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области

Появились кадры спасения девятилетнего школьника, который пропал в тайге под Североуральском. Кирилл Ботов отстал от группы во время похода на Уральский хребет 4 июня. Его отец, священник из Челябинска, почувствовал себя плохо и разрешил сыну спуститься вниз с другими туристами, а сам мужчина медленно добрался до лагеря. Но на базу ребенок не вернулся. Поиски ребенка длились три дня и только 6 июня группа волонтеров и спасателей обнаружили школьника.

- С восходом солнца утром 6 июня поиски были возобновлены пешими группами. Одна из них обнаружила ребёнка на расстоянии около 5 км от базового лагеря спасательной операции. Состояние ребёнка было удовлетворительным. Чтобы не подвергать его здоровье опасности, с места обнаружения мальчик был доставлен в больницу г.Североуральска вертолётом Ми-8 МЧС России для его осмотра медиками. По результатам осмотра в медицинской помощи ребёнок не нуждается, он был передан отцу, -рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С ребенком все хорошо, он не пострадал. Его лишь немного покусали комары. Сейчас мальчик уже дома.