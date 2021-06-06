Юлия Липницкая показала свою годовалую дочь

Фото: Instagram Юлии Липницкой

Фигуристка Юлия Липницкая показала годовалую дочь Каталину. Девочка появилась в семье спортсменки в начале июня 2020 года. Правда Юлия рассказала о пополнении в семье спустя месяц после родов.

Накануне Липницкая показала, как они отметили первый год жизни Каталины. Отпраздновали по-домашнему. Но девочка получила много подарков.

Напомним, избранником олимпийской чемпионки стал фигурист Владислав Тарасенко, с которым Юлия встречается уже несколько лет. Влюбленные живут и работают вместе. Однако, пока влюбленные еще не объявляли о своей свадьбе.