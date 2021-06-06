Отца потерявшегося мальчика в тайге на Урале проверяли на детекторе лжи

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Поиски девятилетнего Кирилла Ботова в лесу под Североуральском закончились успехом. Мальчика нашли на третьи сутки после пропажи. Ребенок отстал от группы, а когда его отец Дмитрий Ботов вернулся в лагерь, то обратился в МЧС. Пока школьника искали в лесу, мужчину допрашивали полицейские.

- И Кирилла, и его отца официально под протокол опросили, а главе семьи даже пришлось давать показания на детекторе лжи «полиграфе», в итоге было зафиксировано, что ни в какую криминальную историю мальчик не попал, травм не получил. В лесу клещи или расплодившиеся змеи его не покусали, на теле остались лишь следы от комаров, - рассказал полковник Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, мальчик пропал 4 июня. Вместе с отцом они отправились в поход на Уральские горы. У мужчины заболела нога и тот отпустил ребенка вместе с другими членами группы спускаться вниз. Но до лагеря школьник не дошел. Три дня спасатели и волонтеры искали ребенка и только 6 июня нашли живым и невредимым. В поиске участвовали 192 человека, а также вертолеты и беспилотники.