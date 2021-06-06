За 9-летним Кириллом, который пропал в уральской тайге, отправили вертолет

Мальчик провел в тайге двое суток. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области нашли пропавшего в тайге 9-летнего мальчика из Челябинска. Кирилл Ботов потерялся во время похода на Уральских хребет, куда тот отправился вместе с отцом и туристической группой. На спуске у его отца Дмитрия заболела нога и мужчина позволил мальчику уйти вперед. На месте стоянки туристов ребенок так и не появился. Двое суток школьника искали спасатели, волонтеры и полиция. Утром 6 июня Кирилла обнаружили. Сейчас за ним отправили вертолет.

- В тот квадрат, где его нашли, ожидают прибытие вертолета для того, чтобы спустить мальчика с гор и доставить медикам для осмотра. Передвигается он самостоятельно, - заявил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, поиски мальчика не прекращали даже ночью. Лес прочёсывали с воздуха, а спасательная группа ждала команды. 6 июня в 4:00 люди вновь вышли в тайгу, чтобы найти ребенка.