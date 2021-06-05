В уральскую тайгу, где потерялся 9-летний мальчик, на вертолете Ми-8 высадился десант спасателей

Облет территории результатов не принес. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под Североуральском продолжаются поиски девятилетнего сына священника, приехавшего с отцом из Челябинской области. Он потерялся в тайге во время похода. В поисках участвуют сотрудники полиции, МЧС, добровольцы. Также в 17.00 к зоне поиска прибыл вертолет Ми-8.

- Облет территории, к сожалению, результатов не принес, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Для продолжения поисковых мероприятий наземная группировка спасателей Уральского поисково-спасательного отряда совершила десантирование с вертолета на горный хребет при помощи спускового устройства. Спасатели пройдут по маршруту туристов и возможным путям отхода.

Мальчик пропал около 17.00 в пятницу, 4 июня. Сначала отец с товарищами из тургруппы пытался найти его самостоятельно. В 00.50 он сообщил о случившемся в полицию.

- Незарегистрированная туристская группа в количестве 15 человек совершала подъем на Уральский хребет в районе туристической базы «Крив», - напоминают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Во время спуска ребенок 9 лет отпросился спуститься самостоятельно, однако, к моменту спуска группы на стоянке ребенка не оказалось. На туристическую базу «Крив» он также не вернулся.