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Происшествия5 июня 2021 16:00

В Нижнем Тагиле 6-летний мальчик выпал с балкона многоэтажки

Его привезли в Екатеринбург для оказания медицинской помощи
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Следователи проверяют, по чьей вине ребенок выпал с балкона. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следователи проверяют, по чьей вине ребенок выпал с балкона. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбург сегодня доставили из Нижнего Тагила 6-летнего мальчика. Ребенок сильно травмировался, когда выпал с балкона многоквартирного дома.

- По данному факту территориальным отделом СКР проводится доследственная проверка на предмет установления в ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - уточняют в СУ СКР по Свердловской области.

Следователи сейчас опрашивают родственников мальчика и очевидцев произошедшего. Врачи же борются за жизнь ребенка.