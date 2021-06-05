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Происшествия5 июня 2021 11:18

На Серовском тракте лоб в лоб столкнулись две машины

Люди не пострадали
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Авария произошла в субботу утром. Фото: vk.com/ekb.serov

Авария произошла в субботу утром. Фото: vk.com/ekb.serov

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся на Серовском тракте. Там столкнулись лоб в лоб две машины.

- Предварительно установлено, что сегодня утром на 125 километре автодороги "Екатеринбург-Серов" водитель автомобиля "Вортекс", следуя со стороны Серова в сторону Екатеринбурга, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, допустил столкновение с автомобилем "Ниссан Кашкай", совершающим поворот налево, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Машины при столкновении были сильно помяты. Но люди в них не пострадали.