На Серовском тракте лоб в лоб столкнулись две машины

Авария произошла в субботу утром. Фото: vk.com/ekb.serov

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся на Серовском тракте. Там столкнулись лоб в лоб две машины.

- Предварительно установлено, что сегодня утром на 125 километре автодороги "Екатеринбург-Серов" водитель автомобиля "Вортекс", следуя со стороны Серова в сторону Екатеринбурга, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, допустил столкновение с автомобилем "Ниссан Кашкай", совершающим поворот налево, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Машины при столкновении были сильно помяты. Но люди в них не пострадали.