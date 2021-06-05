В лесу под Североуральском пропал 9-летний школьник

В день исчезновения мальчик был одет в синюю ветровку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области

Под Североуральском волонтеры собираются, чтобы принять участие в поисках девятилетнего Кирилла Ботова. Мальчик пропал еще в пятницу. Он исчез в районе спортивно-охотничьей базы «Крив». По предварительной версии, заблудился в лесу.

- С 4 июня его местонахождение неизвестно. Приметы: на ухе родимое пятно. Рост 130 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Мальчик был одет в синюю ветровку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны и темно-синие кроссовки.