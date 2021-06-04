На Урале у местного жителя дома обнаружили арсенал самодельного оружия

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Нижней Туре у 40-летнего местного жителя нашли незарегистрированное оружие, которое он изготовил самостоятельно. Во время обысков у него в квартире нашли самодельную винтовку, два пистолета, а также предметы, которые внешне напоминают глушитель.

- Мужчина пояснил, что оружие он изготовил кустарно для личного использования. По его словам, охотником он не является, оружия и патронов на хранении не имеет, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов». Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет, а также крупный штраф до восьмидесяти тысяч рублей.