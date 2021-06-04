Губернатор Свердловской области анонсировал появление второго «Академического»

Екатеринбург в течение ближайших 15-20 лет может вырасти почти на четверть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге может появиться новый район с доступным жильем. Планируется, что объект инфраструктуры появится на юге уральской столицы и станет «вторым Академическим». О его создании заявил Евгений Куйвашев во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Подписи под соглашением поставили глава региона, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и президент группы компаний КОРТРОС Вениамин Голубицкий.

- По словам Евгения Куйвашева, Екатеринбург в течение ближайших 15-20 лет может вырасти почти на четверть, здесь будут жить около 1,8 миллиона человек, - передает департамент информационной политики Свердловской области.

В перспективе в новом районе сможет проживать почти 300 тысяч человек. Здесь построят современные школы и детские сады, поликлиники для детей и взрослых. Кстати, строительство Академического началось в 2007 году.