Евгений Куйвашев предложил сети «Магнит» активнее сотрудничать с местными производителями

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с сетью магазинов «Магнит» о продаже в их павильонах продуктов от местных производителей по доступным ценам. Переговоры прошли 4 июня в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

- «Магнит» – давний партнер Свердловской области. В период эпидемии компания включилась в региональные благотворительные и волонтерские проекты. Сегодня договорились с господином Дюннингом такую работу продолжить, - сообщил глава региона в своем Instagram.

Примечательно, что в Свердловской области 160 различных предприятий реализуют свою продукцию через эту торговую сеть. А доля местных поставщиков «Магнита» составлять почти четверть от общего числа предпринимателей. Представители сети поддержали предложение губернатора и попросили список фермеров, чьих товаров у них на полках еще нет.