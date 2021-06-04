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Общество4 июня 2021 17:04

Евгений Куйвашев предложил сети «Магнит» активнее сотрудничать с местными производителями

Переговоры прошли 4 июня в Санкт-Петербурге
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с сетью магазинов «Магнит» о продаже в их павильонах продуктов от местных производителей по доступным ценам. Переговоры прошли 4 июня в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

- «Магнит» – давний партнер Свердловской области. В период эпидемии компания включилась в региональные благотворительные и волонтерские проекты. Сегодня договорились с господином Дюннингом такую работу продолжить, - сообщил глава региона в своем Instagram.

Примечательно, что в Свердловской области 160 различных предприятий реализуют свою продукцию через эту торговую сеть. А доля местных поставщиков «Магнита» составлять почти четверть от общего числа предпринимателей. Представители сети поддержали предложение губернатора и попросили список фермеров, чьих товаров у них на полках еще нет.