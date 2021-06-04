По техническим причинам работы будут проведены позднее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перенесли дату закрытия на ремонт участка улицы Чкалова. Ранее планировалось, что от дома № 29 до здания № 45 установят ограничительные знаки, и транспорт не сможет проезжать по этой зоне. С 3 июня акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания» собиралась ремонтировать здесь тепловые сети.

- Однако по техническим причинам работы будут проведены позднее – о новых датах ограничения движения Официальный портал сообщит дополнительно, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В администрации уральской столицы напоминают, что все сведения о дорожных перекрытиях публикуются на официальном портале города. Отслеживать их можно в режиме реального времени.