В Екатеринбурге будут судить мужчину, который инсценировал несколько ДТП для получения страховки

Уголовное дело отправили в суд на рассмотрение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве в сфере страхования. Следователи считают, что мужчина организовал преступную группировку, чтобы получать выплаты за инсценированные ДТП. Для этого он привлек в банду 11 человек, где у каждого была своя роль.

Чтобы готовиться к преступлениям, он арендовал автосервис, где машины умышленно повреждались, а позже отвозились на место мнимой аварии.

- Участники организованной группы выезжали на место, где производили инсценировку ДТП, после чего обращались в подразделения ГИБДД МВД России для оформления аварии и получения соответствующих документов, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ущерб от действий банды составил порядка 3.7 миллиона рублей. Также они совершили покушение на хищение на сумму свыше 3.2 миллиона рублей. Уголовное дело отправили в суд на рассмотрение.