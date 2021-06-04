В Свердловской области от коронавируса привились больше 420 тысяч человек

Всего по данным сотрудников Роспотребнадзора на Средний Урал поступило больше 560 тысяч доз отечественных вакцин от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Она началась еще в середине декабря, а массовые характер приобрела во второй половине января. Сегодня в Роспотребнадзоре рассказали, сколько людей на Среднем Урале уже успели привиться.

- Сейчас охвачено полным курсом иммунизации больше 420 тысяч человек и еще 100 тысяч человек привились однократно, имея первую прививку, - рассказала в эфире радио «КП-Екатеринбург» Анжелика Пономарева, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Роспотребнадзоре также отметили, что всего в Свердловскую область поступило больше 560 тысяч доз отечественных вакцин от коронавируса.