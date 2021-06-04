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Общество4 июня 2021 14:25

В Свердловской области от коронавируса привились больше 420 тысяч человек

Еще 100 тысяч привились пока только первым компонентом отечественных вакцин
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Всего по данным сотрудников Роспотребнадзора на Средний Урал поступило больше 560 тысяч доз отечественных вакцин от коронавируса.

Всего по данным сотрудников Роспотребнадзора на Средний Урал поступило больше 560 тысяч доз отечественных вакцин от коронавируса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Она началась еще в середине декабря, а массовые характер приобрела во второй половине января. Сегодня в Роспотребнадзоре рассказали, сколько людей на Среднем Урале уже успели привиться.

- Сейчас охвачено полным курсом иммунизации больше 420 тысяч человек и еще 100 тысяч человек привились однократно, имея первую прививку, - рассказала в эфире радио «КП-Екатеринбург» Анжелика Пономарева, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Роспотребнадзоре также отметили, что всего в Свердловскую область поступило больше 560 тысяч доз отечественных вакцин от коронавируса.