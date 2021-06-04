В Екатеринбурге экстремалов во время забега заставят нырять в ледяные ванны и ползти под колючей проволокой

Придется участникам окунаться и в грязевые ямы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 5 июня, в Екатеринбурге пройдет забег «Стальной характер». Он состоится на территории спорткомплекса «Уктус» на улице Зимней. Всего приготовлено четыре дистанции. Каждая из них оборудована препятствиями для любителей экстрима. Это и ледяные ванны, и грязевые ямы, и колючая проволока.

- Судя по заявкам, самой популярной стала пятикилометровая трасса, - отмечают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Ее обычно выбирают те, кто только знакомится с экстремальными забегами и проектом «Стальной характер».

Организаторы отмечают, что перед забегом пройдет фитнес-разминка.