В регионе выросла удовлетворенность предпринимателей мерами господдержки и объектами инвестиционной инфраструктуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область заняла 15 строчку в рейтинге инвестпривлекательности Агентства стратегических инициатив. Его презентовали сегодня, 4 июня на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Как отмечают специалисты, согласно рейтингу, в регионе улучшились условия для предпринимателей.

Так, например, предприниматели стали больше удовлетворены мерами господдержки и объектами инвестиционной инфраструктуры. Кроме того, бизнес-сообщество более высоко, чем в прошлом году, оценивает работу совета по развитию инвестклимата в регионе.

- Мы отмечаем, что бизнес положительно оценивает усилия власти по созданию комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности. И это - самая ценная информация, так как каждый реализуемый бизнес-проект влияет на развитие экономики региона, - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Она также отметила, что инвестпривлекательность выросла в регионе за счет того, что под руководством губернатора Евгения Куйвашева закрыты все «белые пятна» в нормативной сфере, устранены административные барьеры и тиражированы лучшие практики.