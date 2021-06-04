Бригадир Роман Юмаев: «Монеточка - на удачу стройки, а бокс - для внутреннего равновесия»

Фото: Валерий Таратухин

Девять лет назад Роман Юмаев пришел на стройку рядовым плотником, а сейчас дорос до бригадира, монтажника стальных и железобетонных конструкций компании «Екатеринбурггорстрой-Гарант» (входит в холдинг «Атомстройкомплекс»).

Его рабочий день начинается с зарядки, а заканчивается – тайским боксом. Этот жизненный сценарий позволяет держать в форме дух и тело. Что, безусловно, помогает и в работе.

Фото: Валерий Таратухин

«Когда начинаем строить новый объект, то на удачу всегда бросаем монеточку в бетон», - улыбается Юмаев, раскрывая особые секреты. Дело золотых рук его команды – монолитные стены десятка новостроек Екатеринбурга.

Коллеги, характеризуя бригадира, кратки: «Красавчик!». В бригаде Юмаева – 47 человек. Романа Геннадьевича уважают за деловую хватку, фирменную невозмутимость, скрупулезность и дотошность. Он и вышестоящему начальству сразу скажет, что можно улучшить. К мнению специалиста руководство прислушивается: «Он ведь руками работает, не только головой». Не раз убеждались в том, что своевременные рационализаторские советы мастера для достижения наилучшего результата – благо.

Совокупность деловых и человеческих качеств позволили Роману получить звание «Лидера стройки» - элиты и золотого фонда крупнейшего строительного холдинга Урала, компании «Атомстройкомплекс».

«Можно наколотить сто гвоздей, а можно и один, и два, если с умом», - еще одна из любимых поговорок Романа.

Фото: Валерий Таратухин

Один из объектов в его рабочем портфеле – французская гимназия №39. Работа над фундаментом и каркасом здесь напоминала сборку конструктора. А получилось просторное, уютное, современное, наполненное звонкими голосами и смехом детей учреждение. «У нас самая классная школа», - кричат они в ответ строителю в ответ на его вопрос, как им здесь живется.

- Я всегда думаю о том, насколько важен фронт работы моей бригады, - посерьезнев, говорит Роман. - Стройка вообще – дело сложное, очень ответственное. Мне повезло, что я всегда вижу результаты общего труда. Строим вместе, а потом в городе становится больше таких красивых, нужных людям зданий. Спорт помогает снимать эмоциональную нагрузку, сохранять внутреннее равновесие. А «Атомстройкомплекс» для меня – это надёжность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне.