В Свердловской области с начала года заблокировали уже 433 сайта по продаже наркотиков

Фото предоставлено В.Н. Горелых

В Свердловской области с начала этого года заблокировали 433 интернет-магазина, также 108 ресурсов в социальных сетях, где продавали и рекламировали запрещенные вещества. Непосредственно на территории Екатеринбурга действовали сразу 363 сайта.

- Наркотики поступают в регион тремя способами: самостоятельное культивирование соответствующих растений, изготовление в подпольных лабораториях и контрабанда из зарубежных стран через Центральный и Приволжский федеральные округа, - отмечает руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, только за эти пять месяцев в Свердловской области от употребления наркотиков скончались 150 человек, а 26 июня даже объявили днем борьбы с наркоманией.

Здоровье нации является безусловной общественной ценностью, основой национального богатства и национальной безопасности государства. При этом в понятие «здоровье» входит не просто отсутствие болезней, а состояние физического, морального, психического и социального благополучия.