В Верхней Салде работники местного предприятия получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Образовалась задолженность на общую сумму больше 814 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Верхней Салде работники местного предприятия обратились в прокуратуру после того, как им перестали платить зарплату. Проверка ведомства показала, что 11 сотрудников, в том числе и бывших, не получили денег в феврале-марте 2021 года. Образовалась задолженность на общую сумму больше 814 тысяч рублей.

- Прокуратура в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении по статье «Невыплата заработной платы», а также внесла представление генеральному директору ООО «КомСтрой» об устранении нарушений закона в сфере оплаты труда, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого задолженность по зарплате перед работниками полностью погашена. Трудовые права работников восстановлены.