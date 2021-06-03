Курил на борту: в аэропорту «Кольцово» задержали мужчину, нарушавшего правила перелета

Нарушителя доставили в дежурную часть транспортной полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские аэропорта «Кольцово» привлекли к административной ответственности пассажира, который грубо нарушил правила перелета. Днем 2 июня к самолету, прибывшему из Владивостока в Екатеринбург, прибыли сотрудники линейного отдела МВД России. Установлено, что 37-летний житель Башкортостана дважды курил в туалете во время полета.

- Первый раз мужчина нарушил установленные правила, когда самолет летел из Владивостока в Иркутск. Был составлен акт о нарушении правил поведения на борту, однако мужчину это не остановило, и когда самолет продолжил путь, он вновь покурил на борту, - сообщают в транспортной полиции по УрФО.

Нарушителя доставили в дежурную часть транспортной полиции. На него составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Ему назначили штраф в размере 500 рублей.