Были на дежурстве: на Урале экипаж ППС потушил пожар в жилом доме

Инцидент произошел в городе Нижние Серги Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале экипаж патрульно-постовой службы помог потушить пожар в жилом доме. Инцидент произошел в городе Нижние Серги. Сержант Евгений Щипанов и стажеры Дмитрий Еловский, Денис Берсенев и Ксения Ярочкина были на дежурстве, когда заметили, что около одного из деревянных домов на улице Титова загорелись надворные постройки.

- Стражи порядка незамедлительно сообщили в МЧС и приняли решение до приезда спасателей попытаться справиться с огнем самостоятельно. Оказалось, что в доме проживает многодетная семья, в которой воспитываются четыре ребенка — 10, 13, 5 и 7 лет, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области.

Полицейские самостоятельно эвакуировали жильцов и начали тушить начавшийся пожар используя ведра и воду из бочек, расположенных на участке. К счастью, огонь не успел перекинуться на жилое помещение, поэтому семья смогла вернуться домой.