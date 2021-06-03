Общая сумма покупки составила 15 тысяч рублей, которые они обнаружили в тайнике рядом с садами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить пару, которая платила за пиццу и роллы фальшивыми купюрами. Примечательно, что мужчина приобрел поддельные деньги через Интернет. Всего он купил три купюры по 5 000 рублей

- Обвиняемый зарегистрировал аккаунт на интернет-площадке, на которой нашел объявление о реализации поддельных купюр, после чего приобрел 3 поддельные банковские купюры достоинством 5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В середине октября пара просадила купюры на роллы и пиццу. Супруги признали вину, но стали фигурантами уголовного дела.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет, напоминает «Уральский меридиан».