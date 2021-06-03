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Общество3 июня 2021 9:51

Стадион «Екатеринбург Арена» на Ural Music Night соберет любителей электронной музыки

Организаторы фестиваля рассказали, какие артисты выйдут на сцену на этой площадке
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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На территории стадиона расположатся две мощные сцены с электронной музыкой

На территории стадиона расположатся две мощные сцены с электронной музыкой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Ural Music Night осталось двадцать два дня. Почти ежедневно организаторы фестиваля рассказывают о том, кого из артистов можно будет увидеть и на каких сценах. Сегодня представители Ural Music Night анонсировали площадку на стадионе «Екатеринбург Арена». Здесь во время фестиваля соберутся любители электронной музыки. На территории стадиона расположатся две мощные сцены с электронной музыкой: «Голос электроники» и Ural Drum&Bass Community Spot.

На первой сцене ждут таких артистов, как «Анатолий Айс + Искра» (Москва), qaynar (Казань), Only Drugs (Химки), Marat Taturas (Уфа) и VALERYANKA (Москва).

- Здесь нет диджеев: все артисты выступают исключительно вживую и с авторским репертуаром, - рассказывает про площадку Евгений Свалов, электронный музыкант, диджей, радиоведущий, руководитель проекта «Русская кибернетика». - Здесь звучит передовая экспериментальная электронная музыка, ее авторы регулярно взаимодействуют с другими жанрами, от фолка и этники до рока и хип-хопа.

На второй сцене Ural Drum&Bass Community Spot выступят лучшие диджеи Екатеринбурга: Rust, Mind Power & Gorkey, Neocube, Lynh.

- Наша цель - показать людям, что эта музыка несет добро и позитив, что она объединяет и стирает географические, возрастные и социальные границы. Каждый год на нашей площадке можно видеть и совсем малышей, и людей преклонного возраста, - рассказывает про площадку на Центральном Стадионе Сергей Токмаков, United Drum&Bass Community.

Напомним, Ural Music Night пройдет 25 июня. На фестивале в центре Екатеринбурга будут открыты более 100 площадок, на них выступят 50 хедлайнеров и более 400 артистов.