На Урале двухлетний малыш пострадал в столкновении двух легковушек

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В уральском селе Николо-Павловское в столкновении двух легковушек пострадал двухлетний малыш. Инцидент произошел утром второго июня. 28-летний водитель автомобиля Lada Priora, совершая обгон по обочине, столкнулся с Volkswagen, который ехал в попутном направлении. За рулем иномарки в тот момент находился 38-летний мужчина.

- На месте ДТП ребенка осмотрела бригада скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, ушибы волосистой части головы, отпущен домой. Мальчик перевозился без нарушений в автокресле, установленном на заднем пассажирском сидении, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

Инспекторы ДПС выяснили, что отечественным автомобилем управлял молодой человек без водительских прав. Раньше его уже привлекали за вождение без документов. В момент аварии мужчины были трезвы.

Водитель Volkswagen пояснил, что вез ребенка в медицинский центр в Екатеринбурге. Помимо него и сына, в машине в момент аварии находились его супруга. Водитель автомобиля Lada Priora от дачи объяснения отказался.