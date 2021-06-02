Перевозки пассажиров на СвЖД в мае выросли в 1,5 раза

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По оперативным данным, в мае 2021 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,6 млн пассажиров, что в 1,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2 млн пассажиров (рост в 1,5 раза), в дальнем следовании – 0,6 млн (рост также в 1,5 раза). Пассажирооборот в мае 2021 года составил 650 млн пасс-км, что более чем в 2 раза превышает показатель мая 2020 года.

За пять месяцев (январь-май) 2021 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 9,9 млн пассажиров, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 7,5 млн пассажиров (+11,5%), в дальнем следовании – 2,4 млн (+7,6%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2021 года вырос на 3,1% и составил 2,6 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в мае 2021 года, по оперативным данным, перевезено 92,6 млн пассажиров, что в 2,7 раза превышает аналогичный показатель прошлого года (34,4 млн человек). В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло почти в 2,6 раза (с 32,4 млн до 84,2 млн человек), в дальнем следовании – в 4,3 раза (с 1,9 млн до 8,3 млн человек). Пассажирооборот в мае 2021 года составил 9 млрд пасс-км, в 3,4 раза превысив аналогичный показатель 2020 года (2,6 млрд пасс-км).

Всего за январь-май 2021 года перевезено 403,4 млн пассажиров (+25,5% к январю-маю 2020 года), из них в пригородном сообщении – 371 млн пассажиров (+25,7%), в дальнем следовании – 32,4 млн (+23,8%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2021 года вырос на 19,2% к уровню прошлого года и составил 34,7 млрд пасс-км.