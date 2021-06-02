В Нижнем Тагиле в ближайшие выходные состоится открытие велосезона

Стать участником может любой желающий, достигший возраста 14 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в ближайшие выходные пройдет велопарад. Открытие сезона, получившее название «ПораНаВел» назначено на 12:30 5 июня в парке Бондина, в это время пройдет сбор участников, еще через час они смогут стартовать. Стать участником может любой желающий, достигший возраста 14 лет.

- После прохождения дистанции в 3,5 километра по городским улицам тагильчан ждет большая развлекательная программа, много призов и конкурсов, соревнования по фигурному вождению и беговелу для самых маленьких, - рассказывают организаторы велопробега.

Маршрут участников будет пролегать по проспектам Ленина, Мира, а также по улицам Горошникова и Красноармейской. Примечательно, что зарегистрироваться на мероприятие можно до вечера 4 июня.