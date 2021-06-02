В Нижнем Тагиле сотрудники исправительной колонии потушили пожар в жилом доме

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Нижнем Тагиле на тушение огня в многоквартирном жилом доме прибыли сотрудники местной пожарной части при исправительной колонии № 6. Сообщение о возгорании поступило в 15:10, расчет спасателей прибыл на место уже через несколько минут. Выяснилось, что на площади 80 квадратных метров горит квартира.

- Из дома сотрудники ФКУ ИК-6 эвакуировали двоих человек, в том числе одного ребенка. Также было принято решение для вызова к месту пожара дополнительных сил средств, - сообщают в ГУФСИН по Свердловской области.

Пожар удалось локализовать еще до прибытия сотрудников МЧС России. Через полчаса после получения сообщения на пульт возгорание полностью ликвидировали. Пострадавших нет.