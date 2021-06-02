В Екатеринбурге задержали велосипедиста, перевозившего крупную партию наркотиков

Инцидент произошел 27 мая в районе садового товарищества «Импульс» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге инспекторы ДПС задержали молодого человека с крупной партией наркотиков. Инцидент произошел 27 мая в районе садового товарищества «Импульс». Полицейские обратили внимание на парня, который ехал на велосипеде. Раньше здесь уже находили «закладчиков», поэтому велосипедиста решили проверить.

Во время проверки парень нервничал, однако наличие при себе запрещенных веществ отрицал. Во время досмотра он снял с себя рюкзак и достал оттуда полотенце, в которое были вложены какие-то свертки.

- Неожиданно молодой человек бросил полотенце на землю и попытался скрыться, однако был задержан инспекторами ДПС. Экспертиза определила, что в свертках находилось наркотическое средство «мефедрон» общей массой 697,78 граммов, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Установила, что задержанным оказался 26-летний местный житель. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупной размере». Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.