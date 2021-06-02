Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июня 2021 15:43

Почти 20 тысяч свердловчан являются должниками по алиментам

Большая часть из них – мужчины среднего возраста
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Средняя сумма задолженности составляет 166 тысяч рублей.

Средняя сумма задолженности составляет 166 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области почти 20 тысяч человек задолжали по алиментам. Среднестатистический должник по алиментам: работает неофициально, скрывает свой заработок или находится в поисках работы, имеет детей от первого брака, живет в гражданском браке, не имеет ликвидного имущества.

Из них: 15 856 – мужчины, 4 024– женщины. Большинство в возрасте от 30 до 42 лет. Средняя сумма задолженности составляет 166 тысяч рублей, отмечает TagilCity.