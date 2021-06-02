Синоптики пообещали екатеринбуржцам дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие дни. Согласно прогнозу, в Екатеринбурге будет постепенно теплеть. Завтра, в четверг 3 июня, в столице Урала столбики термометров поднимутся до +19 градусов, в пятницу до +21, а в субботу придет настоящее лето – воздух прогреется до +27 градусов.

Синоптики также обещают, что сегодня ночью, с 2 на 3 июня, в Екатеринбурге пройдет дождь. В следующие дни осадков не предвидится. Напомним, что пока в Екатеринбурге теплеет, в Свердловской области местами обещали не только ухудшение погоды, но и даже заморозки.